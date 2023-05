Hanni Baur hört als Marktgemeinderätin in Dießen auf

Den Dießener Töpfermarkt 2023 will sie noch als Tourismusreferentin und Marktgemeinderätin erleben, danach endet für Hanni Baur nach 27 Jahren ihre kommunalpolitische Zeit in der Marktgemeinde.

Es sei an der Zeit zu gehen, antwortet die SPD-Gemeinderätin Hanni Baur, auf die Frage unserer Redaktion, warum sie ihr Gemeinderatsmandat niederlegt. "Nach 27 Jahren will ich Platz für Neues machen und auch mehr Freizeit haben", sagt die 63-Jährige und fügt an: "Es hat sich im kommunalpolitischen Miteinander in den vergangenen Jahren vieles geändert, wobei mein Entschluss nichts mit persönlichen Unstimmigkeiten zu tun hat."

Vielmehr hänge ihr Entschluss damit zusammen, dass sich auch ihr berufliches Leben ändern wird, denn in Kürze beginne ihre Altersteilzeit. "Dann habe ich mehr Zeit für andere Dinge und die will ich intensiv nutzen."

Ihre Ehrenämter führt Hanni Baur noch eine Weile fort

Einfach habe sie sich die Entscheidung allerdings nicht gemacht, schließlich habe sie sich in all den Jahren mit viel Liebe, Herzblut und Engagement für die Marktgemeinde eingebracht. Nicht nur kommunalpolitisch, sondern auch in Form zahlreicher Ehrenämter, darunter der Vorsitz der Musikschule Dießen, die Mitarbeit bei der AWO, um nur zwei Bereiche zu nennen.

"Ich habe mein Amt als Gemeinderätin immer sehr ernst genommen und dafür viel Freizeit geopfert, aber es hat immer großen Spaß gemacht", so Baur. Rückblickend auf sechs Jahre als Ortssprecherin von Dettenhofen und ab 2002 als SPD-Gemeinderätin fällt ihr als eine der bedeutendsten "Errungenschaften" die Mittagsbetreuung an der Carl-Orff-Volksschule in Dießen ein.

Als berufstätige Mutter wusste Hanni Baur um die Wichtigkeit einer Mittagsbetreuung

Dafür habe sie sich sehr eingesetzt, besonders weil sie aus eigener Erfahrung als berufstätige Mutter um die Dringlichkeit einer solchen Einrichtung wusste. "Angefangen haben wir mit zwölf Kindern gegen einigen Widerstand. Heute werden über 70 Kinder betreut", freut sich Hanni Baur. Und auch der Wochenmarkt in der Markthalle am Bahnhof geht auf eine SPD-Initiative mit Hanni Baur zurück. 2020 stellte sich Hanni Baur übrigens noch in Dießen als Bürgermeisterkandidatin zur Wahl, ins Rathaus zog aber Sandra Perzul (Dießener Bürger) ein.

Am Montag, 22. Mai, wird Baur ein letztes Mal an einer Marktgemeinderatssitzung teilnehmen, dann ist für die SPD-Frau Schluss mit Kommunalpolitik. Privat beginnt dann ein völlig neues Leben, nicht nur für Hanni Baur, sondern auch für ihre Familie. "Daheim ist schon ein bisschen Alarm", sagt sie scherzend. Denn weder ihr Mann, noch die drei Kinder und ihre Enkelkinder seien es gewohnt, dass Hanni Baur in ihrer Freizeit zuhause ist. "Das muss sich alles noch finden, aber mir wird sicherlich nicht langweilig. Es gibt genug anderes, für das ich mich einsetzen kann."