Hans-Peter Sander vom Denkerhaus in Dießen stinkt's gewaltig

Plus Dreck, Müll und manchmal sogar Erbrochenes erwartet Hans-Peter Sander nach einem Wochenende vor dem Dießener Denkerhaus beim Jugendzentrum. Das sagt die Bürgermeisterin dazu.

Von Frauke Vangierdegom

Montags morgens geht Hans-Peter Sander mit einem mulmigen Gefühl in Richtung Ammersee Denkerhaus in der Sonnenstraße 1 in Dießen. Denn immer wieder kommt es in jüngster Zeit vor, dass ihn im Eingangsbereich Dreck, Glasscherben und manchmal gar Erbrochenes erwartet. "Das sieht so schlimm aus vor der Tür", sagt Sander im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch in den sozialen Netzwerken hat er seinem Ärger über diesen Zustand schon Luft gemacht.

