18:00 Uhr

Haushalt sorgt noch einmal für Debatte im Dießener Rathaus

Plus Auch bei der Verabschiedung des Haushaltsplans im Dießener Gemeinderat herrscht einiger Erklärungsbedarf. Am Ende gibt es auch einige Gegenstimmen.

Von Gerald Modlinger

Erneut hat sich in Dießen eine kontroverse Diskussion entzündet, als am Montagabend der Haushalt auch im Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegen ist. Ein Antrag auf Vertagung wurde zwar abgelehnt, aber es gab zahlreiche Nachfragen, ein paar Verschiebungen zwischen einzelnen Ansätzen und am Ende auch einige Gegenstimmen.

Gleich zu Beginn wollte Michael Lutzeier (Die Partei) den Haushaltsbeschluss von der Tagesordnung kippen. Er begründete dies damit, dass er die Unterlagen zum Etat erst am Montagmittag erhalten habe. Gabriele Übler (Grüne) ergänzte: "Ich hatte keine Chance, überhaupt was zu lesen, und da fühle ich mich sehr unwohl, bei einem Haushalt, der kritisch ist." Dagegen verwies Hannelore Baur ( SPD) auf die Vorberatung im Finanzausschuss, in dem jede Fraktion und die Ausschussgemeinschaft vertreten ist: "Ich habe die Informationen von meinem Mit-Gemeinderat bekommen." Für die Vertagung hoben aber nur vier Gemeinderatsmitglieder die Hand.

