Heimatverein Dießen: Viele Ehrungen und ein Neuanfang

Plus Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Thomas Raff stehen beim Heimatverein Dießen die Zeichen auf Veränderung. Wie der Verein künftig Kunst und Kultur pflegen will.

Nach der Corona-Pause und nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Dr. Thomas Raff im Oktober 2022 sieht sich der neue Vorstand des Heimatvereins ein Jahr nach seiner Wahl an einem Neuanfang. „Reset“ war deshalb auch das Motto der Mitgliederversammlung: Neue Formate werden ausprobiert, Bewährtes wird überarbeitet und neue Fördermöglichkeiten sollen erprobt werden, um gemäß der Vereinssatzung weiterhin Kunst, Kultur und Eigenleben des Marktes Dießen zu pflegen und zu fördern. Über eine Neuerung wurde bereits berichtet: Das „Haus des Jahres 2023“ ist - anders als gewohnt - kein sanierter Altbau, sondern ein innovativer Neubau.

292 Mitglieder zählt der Heimatverein aktuell, 36 von ihnen und zahlreiche Gäste waren zur Jahresversammlung im Wirtshaus am Kirchsteig gekommen. Vorsitzender Matthias Rodach informierte zunächst über die Auflösung des Fundus im Taubenturm. Die Auflösung dieser Sammlung, die einst als Grundstock für ein Heimatmuseum vorgesehen war, sei ihm von seinem Vorgänger aufgetragen worden, berichtete Rodach. „Wir haben es geschafft, die meisten Dinge gut unterzubringen. Viele Stücke werden restauriert, viele werden nun so verwahrt, dass sie der Nachwelt erhalten bleiben können, und viele werden auch zur Schau gestellt, sodass sie auch betrachtet werden können.“