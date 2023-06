Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall in Dießen

In Dießen stoßen in der Weilheimer Straße zwei Autos zusammen. Eine Fahrerin bemerkt einen vor ihr haltenden Wagen zu spät.

Am Mittwoch ist es in Dießen auf der Weilheimer Straße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Zum Unfallhergang meldet die Polizei, dass eine 56-jährige Dießenerin um 14.10 Uhr von der Weilheimer Straße nach links in die Maria-Hilf-Straße abbiegen wollte. Dazu bremste sie bis zum Stillstand ab, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine dahinter fahrende 59-jährige Uttingerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf.

Beide Fahrerinnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (AZ)

