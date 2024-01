Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Dießen

Eine junge Autofahrerin übersieht am frühen Sonntagmorgen in Dießen einen anderen Wagen. Auf einer Kreuzung kommt es zur Kollision.

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Kreuzung am Marktplatz in Dießen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. . Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Nach Darstellung der Polizei übersah eine 18-jährige Fahranfängerin, die gegen 5.15 Uhr aus der Mühlstraße fuhr, den Wagen eines von der Johannisstraße kommenden 31-Jährigen. So ereignete sich auf der Kreuzung ein Zusammenstoß.

Aufgrund des heftigen Aufpralls mussten beide Fahrzeugführer ihren Pkw anschließend abschleppen lassen. Verletzt wurde niemand, teilt die Dießener Polizei mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch