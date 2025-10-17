„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen"

Es war ein bezaubernder Herbsttag, und wer die Entscheidung getroffen hatte, zu dieser Veranstaltung im Schacky-Park zu gehen, wurde reichlich belohnt. Zu seinem 150. Geburtstag ließen Alessandro Nania Pacino, Schauspieler und Sprecher, Francesca Rappay, Violine und Monochord und Annette Rießner, Akkordeon, den Textkünstler und Symbolisten Rainer Maria Rilke hochleben.

Francesca Rappay hatte mit Einfühlsamkeit die Text- und Musikauswahl arrangiert und mit Pacino und Rießner kongeniale Partner bei der Umsetzung ihrer Idee gefunden. Rilke verzaubert, er lässt Bilder sprechen, ihm ging es um das Schauen und er fordert mit seinen Zeilen auf, mitgebrachte Vorurteile aufzugeben, weil das, was man schon vorher weiß, den Blick verstellt. „Ja, alles, was wirklich geschaut wurde, muss Gedicht werden“. Pacino traf bei den Gedichten mit seiner schönen, weichen Stimme den richtigen Ton, wie Rappay und Rießner mit den Stücken von Leos Janacek, Bach, Paganini. Behutsam wurde der Zuhörer mit den Klängen von Geige, Monochord und Akkordeon auf die kleine Welt des Menschen im riesig Großen aufmerksam gemacht. Mit dem „Herbsttag" begann die Lesung: „Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren lass die Winde los.“ Und mit „Herbst" endete es: „Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten; sie fallen mit verneinender Gebärde“. Und weiter konnten die Besucher die sonnige Herbststimmung im Schacky-Park genießen, angefüllt mit den gerade gehörten Worten und Klängen.

