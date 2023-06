Dießen

19:31 Uhr

Im Dießener Gemeinderat geht es um Personen und Posten

Von Gerald Modlinger

Am Montag ist der Dießener Gemeinderat vor allem in eigener Sache beschäftigt. Es stehen zwei Personalwechsel an. Bei den Grünen steht jetzt fest, wer nachrückt.

Eine für Dießener Verhältnisse lange öffentliche Tagesordnung beschäftigt den Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 19. Juni, ab 19.30 Uhr. Die Hälfte der Tagesordnungspunkte widmet sich dabei der Selbstorganisation des Gremiums als Folge der Mandatsniederlegungen der früheren Gemeinderätinnen Hannelore Baur ( SPD) und Petra Sander (fraktionslos). Zu Beginn der Sitzung werden deshalb erst einmal die neuen Mitglieder des Gremiums vereidigt. Schon länger steht fest, dass dies für die SPD Markus Noack sein wird. Inzwischen ist aber auch geklärt, wer bei den Grünen nachrückt, denn Petra Sander zog 2020 als Vertreterin der Grünen in den Gemeinderat ein, trat aber bereits im November 2020 aus der Fraktion aus. Nachdem mehrere Listennachfolgerinnen bei den Grünen für die Übernahme des Mandats nicht zur Verfügung standen, wird nun Susanne Müller als neue Gemeinderätin vereidigt werden. Sie hatte bei der Wahl im März 2020 bei den Grünen die neuntmeisten Stimmen erhalten. Mit Müller haben die Grünen nun wieder fünf Sitze im Gemeinderat. Die Grünen wollen wieder stärker in den Ausschüssen vertreten sein Und sie wollen wie zu Beginn der Wahlperiode entsprechend ihrer Fraktionsstärke auch wieder stärker in den Ausschüssen repräsentiert sein. Sie beantragen, die Größe von Bau-, Finanz- und Ferienausschuss auf acht Sitze plus Bürgermeisterin zu erhöhen. So war es auch bis zum Fraktionsaustritt Sanders und die Grünen waren in den Ausschüssen mit jeweils zwei Sitzen vertreten. Nach Sanders Austritt wurden die Ausschüsse auf sieben Gemeinderatsmitglieder verkleinert, um ein aufwendiges Losverfahren um den achten Sitz zu vermeiden. Die Grünen sind seither in den Ausschüssen nur noch mit jeweils einer Person vertreten. Danach ist auch noch zu entscheiden, wer anstelle von Baur und Sander in verschiedenen juristischen Personen und Organisationen (zum Beispiel Zweckverbänden) vertreten sein soll, und auch die Referate für Tourismus und Kindertagesstätten, die die beiden ehemaligen Gemeinderätinnen innehatten, werden neu besetzt. Die weiteren Tagesordnungspunkte sehen unter anderem die Planungen für den Spielplatz in Neudießen und für den Seezugang in St. Alban auf dem ehemaligen Campingplatzgelände vor. (ger) Lesen Sie dazu auch Dießen Plus Sind die Grünen im Dießener Gemeinderat bald wieder zu fünft?

