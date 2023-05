Dießen

12:30 Uhr

Im Dießener Marienmünster zieht die Moderne ein

Neuer Ambo und Zelebrationsaltar v.li. Wolfgang Linke (Kirchenpfleger), Thomas Link (Künstler aus Waal), Josef Kirchensteiner (Pfarrer) am Altar / Neuer Ambo und neuer Zelebrationsaltar für das Marienmünster in Dießen

Plus Rund 40 Jahre wird im Dießener Marienmünster an einem provisorischen Altar Gottesdienst gefeiert. Die Finanzierung für neues Mobiliar ist gesichert.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Im kommenden Jahr wird es wohl im Dießener Marienmünster etwas ganz Besonderes zu feiern geben: Schließlich kommt es nicht oft vor, dass in einem Gotteshaus ein neuer Altar geweiht wird. In Dießen aber ist es nächstes Jahr so weit und der vor rund 40 Jahren provisorisch aufgestellte Kredenztisch wird durch einen feststehenden Zelebrationsaltar ersetzt.

Wie der Altarraum des Marienmünsters dann aussehen wird, können Gläubige und Besucherinnen und Besucher der Kirche aber schon jetzt erahnen. Denn seit ein paar Wochen steht ein hölzernes Modell des künftigen Zelebrationsaltars im Gotteshaus, ebenso das Modell eines neuen Ambos.

