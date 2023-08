Dießen

Im Dießener Taubenturm residiert jetzt ein Turmschreiber

Jürgen Ghebrezgiabiher ist Literatur-Übersetzer, Sprachwerker und Lichtbildner. Vier Wochen lang bewohnt und bespielt er als "Artist in Residence" den Dießener Taubenturm. Ein Besuch.

Aus Leipzig ist Jürgen Ghebrezgiabiher (1963 in Buchloe geboren) an den Ammersee gekommen, um im Dießener Taubenturm vier Wochen lang als „Artist in Residence“ zu wohnen und zu arbeiten. Er ist dort Gast des Dießener Heimatvereins.

Er kennt Dießen schon seit vielen Jahren, ist er doch immer wieder während des Töpfermarkts am See, denn seine Lebensgefährtin Elke Sada ist Keramikerin und präsentiert in den Seeanlagen regelmäßig ihre Arbeiten. 2011 wurde sie im Übrigen mit dem Dießener Keramikpreis ausgezeichnet.

