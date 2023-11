Im "Drei Rosen" in Dießen trifft Deep Purple auf Led Zeppelin

Zum Jahresende kündigen die Rockfreunde Ammersee eine "ultimative Rocknacht" im "Drei Rosen" in Dießen an: Zwei Bands spielen Musik von Deep Purple und Led Zeppelin.

In Ihrem Konzertkalender 2023 haben die Rockfreunde Ammersee den Höhepunkt des Jahres am Jahresende terminiert: Für Samstag, 25. November, kündigen die Rockfreunde eine "ultimative Rocknacht unter dem Motto "Deep Purple meets Led Zeppelin" im ehemaligen Gasthof "Drei Rosen" an.

Dazu haben die Rockfreunde zwei der besten Tribute-Bands dieser legendären Formationen eingeladen: Die Gruppe ZEP aus München widmet sich bereits seit 2005 dem Vermächtnis von Led Zeppelin und kann nunmehr auf unzählige Auftritte in ganz Deutschland zurückblicken. Legendär sind ihre jährlichen Konzerte im jeweils lange vorher ausverkauften Münchner Rockmuseum auf dem Olympiaturm. Riffs, die Rockgeschichte schrieben, furiose Solos, Sound-Orgien mit Geigenbogen und Theremin, zwischendurch gefühlvoller Blues oder akustische Folk-Balladen: Scheinbar mühelos schaffen es die Jungs von ZEP, die verschlungenen musikalischen Wege ihrer Idole nachzuzeichnen und die Magie ihrer Musik auf die Bühne zu zaubern.

"Deeper Purple" touren schon seit zehn Jahren durch Europa

Die Gruppe "Deeper Purple" ist international besetzt mit Musikern aus Großbritannien, Spanien, Italien und Deutschland und tourt seit einem Jahrzehnt durch Europa mit einer Hommage an Deep Purple. Klassiker wie „Highway Star", „Black Night", „Woman from Tokyo", „Child in Time", „Perfect Strangers", „Mistreated" oder der größte Erfolg „Smoke on the Water" kommen genauso zum Zug wie ausgesuchte Schmankerl, die nicht nur bei eingefleischten Fans Gänsehaut-Feeling erzeugen.

"Deeper Purple" ist eine Cover-Band von "Deep Purple". Sie kommt am 25. November nach Dießen. Foto: Deeper Purple

"Die Band klingt großartig", sagt Steve Morse (Deep Purple), "eine der besten DP-Tribute-Bands" meint auch Joe Lynn Turner (DP/Rainbow ). Nur drei Termine in Bayern stehen auf dem Tourplan 2023 und die Rockfreunde Ammersee freuen sich, "Deeper Purple" nach Shows in Straubing und München in Dießen präsentieren zu können.

Das Doppelkonzert mit ZEP und Deeper Purple im "Drei Rosen" beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter eventbrite.de und (falls noch verfügbar) an der Abendkasse. (AZ)

