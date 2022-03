Transgender aus Dießen: Im falschen Körper geboren

Plus Steffi Pia Jädicke und ihr Partner Finn leben in Dießen und sind Transgender. Mit unserer Redaktion sprechen sie über ihren Leidensweg, Reaktionen und Hoffnungen.

Steffi Pia Jädicke hat schon einen langen, vor allem psychisch schmerzhaften Weg hinter sich, denn sie ist noch nicht die Frau, die sie gerne sein möchte. Die 53-jährige Dießenerin wurde als Junge geboren und durchläuft derzeit eine Geschlechtsangleichung. Vor einer anderen Operation hat sie aber so viel Respekt, dass sie in diesem Punkt darauf verzichtet, weiblichen Vorstellungen entsprechen zu wollen.