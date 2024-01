Dießen

11:45 Uhr

Im Gasthof Drei Rosen in Dießen strömt Wasser durch die Decke

Plus Offenbar mehrere Tage lang wird nach einem Wasserrohrbruch der ehemalige Gasthof Drei Rosen in Dießen geflutet. Wie der Markt Dießen den Wasserschaden bewertet.

Von Gerald Modlinger

Auf dem Fliesenboden in der ehemaligen Gaststube steht das Wasser, aus der Decke plätschert es wie aus einer bei einem heftigen Regenschauer überlaufenden Dachrinne: Das ist auf einem kurzen Videofilm zu sehen, der sich seit einigen Tagen auf Handys in Dießen verbreitet. "Ein Bild wie bei den Niagara-Fällen", sagt einer, der die 15-Sekunden-Sequenz gesehen hat. Im ehemaligen Gasthof "Drei Rosen", welcher dem Markt Dießen, gehört, hat es einen veritablen Wasserschaden gegeben. Entdeckt wurde das Malheur am Dienstag vor einer Woche, nachdem es an den beiden vorherigen Wochenende bei teilweise zweistelligen Minusgraden deutlich abgekühlt war. Wir haben beim Markt Dießen nachgefragt, wie das passieren konnte.

Wie in Dießen erzählt wird, fiel die Sache zunächst einem Nachbarn auf, über dessen Grundstück schon seit mehreren Tagen kontinuierlich Wasser gelaufen und bei Frost immer wieder festgefroren ist. Der Blick richtete sich auf das "Drei Rosen" nebenan. An ein Problem im Gebäude dachte zunächst offenbar niemand, wie auch aus der Antwort von Rathaus-Sprecherin Petra Freund hervorgeht: "Zunächst lag die Vermutung nahe, dass Rammsondierungen eines Geologen, die zuvor stattgefunden haben, ursächlich für den Wasserschaden seien." Diese Bodenuntersuchungen wurden im Hinblick auf das dort geplante Wohnungsbauprojekt vorgenommen. Bei der anschließenden Gebäudekontrolle wurde dann der Schaden im Haus entdeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen