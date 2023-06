Im Juli wieder ein Open Air am Ammersee in Dießen

Die Veranstaltungsreihe "Pfaffenwinkel Live" kommt auch heuer wieder nach Dießen: Am 14. Juli spielt das östereichische Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus.

Auch in diesem Sommer soll es wieder die Open Air-Reihe "Pfaffenwinkel Live" geben - Dießen wird dabei erneut ein Veranstaltungsort sein. Allerdings wird das Veranstaltungsformat wesentlich kompakter als im vergangenen Jahr sein - nur noch zwei Events kündigt die Pähler Veranstalterin Birgit Gibson an. Eines davon findet wie im vorigen Jahr in den Dießener Seeanlagen statt - und zwar am Freitag, 14. Juli.

Im vergangenen August war bei Pfaffenwinkel Live Hubert von Goisern in Dießen aufgetreten, auch heuer werden zwei österreichische Künstler erwartet - allerdings mit einem ganz anderen künstlerischen Anspruch: "Die österreichischen Überflieger Pizzera & Jaus bringen Ohren und Lachmuskeln an ihre Grenzen", verheißt eine Ankündigung. Im Gepäck haben sie ihr neues Programm "Comedian Rhapsody". Pizzera & Jaus haben mehrfach den Amadeus Award für den Live Act des Jahres und das Album des Jahres gewonnen. Ihre Single "Jedermann" war 40 Wochen in den österreichischen Charts platziert war, davon einige Wochen auf Platz eins.

Pizzera & Jaus:Lieber ein Konzert in Dießen als ein zweites in München

Das Konzert von Pizzera & Jaus beim Tollwood-Festival in München ist bereits ausverkauft. "Wir konnten Pizzera & Jaus davon überzeugen, das Open Air bei uns zu spielen, anstatt ein Zusatzkonzert auf dem Tollwood-Festival zu geben", so Birgit Gibson, die nun hofft, dass das Wetter beim diesjährigen Freiluftkonzert am Dießener Seeufer besser als im August bei Hubert von Goisern ist, als es ausdauernd auf die Fans herabregnete.

Das Konzert in Dießen am Freitag, 14. Juli, beginnt um 20 Uhr. Karten können auf www.pfaffenwinkel-live.de gekauft werden.

Lesen Sie dazu auch