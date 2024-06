Dießen

Im Strandbad St. Alban herrscht schon wieder dicke Luft

Peter Kaun junior sieht sich als Pächter des Strandbads in St. Alban mit einigen Vorwürfen konfrontiert.

Plus Erst kürzlich beklagten Frühschwimmer von St. Alban, dass das Strandbad nicht mehr um 6 Uhr öffnet. Jetzt herrscht Ärger, weil das Bad schon um 20 Uhr schließt.

Von Frauke Vangierdegom

Kaum ist der Ärger um das zu Beginn der Saison in den frühen Morgenstunden geschlossene Strandbad St. Alban verflogen, bahnt sich neuer Unmut an: Jetzt beklagen sich die Badegäste über die angeblich willkürlichen Schließzeiten am Abend und fürchten aufgrund der bekannt gewordenen Pläne des neuen Pächters Peter Kaun jun. dort einen größeren Biergarten errichten zu wollen um die Ruhe im Bad. Peter Kaun jun. wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe.

Mit einer Unterschriftenliste, die demnächst an Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) übergeben werden soll, wollen viele Badegäste erreichen, dass das Strandbad in St. Alban "weiterhin ein Ort der Ruhe und Erholung bleibt". Zumal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Strandbad im Süden das Kinderheim St. Alban angrenzt. Das ist aber nur einer von drei Punkten, die den Unterzeichnenden schwer im Magen liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

