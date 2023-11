Dießen

18:00 Uhr

In der Fischerei schauen kleine Wichtel mit großen Augen in die Welt

Andrea Rath in ihrer Puppen- und Wichtelwerkstatt in der Fischerei in Dießen.

Plus Vor fast 30 Jahren fing alles an: Seitdem widmet sich Andrea Rath der Herstellung von Puppen. Jetzt vor Weihnachten hat sie besonders viel zu tun.

Von Frauke Vangierdegom

Mit einer Puppe für Sohn Moritz und einem Puppen-Bastelbuch fing 1995 alles an. Der Sohn ist längst erwachsen, genauso wie die Puppen- und Wichtelwerkstatt von Andrea Rath in der Fischerei in Dießen. Denn bei der einen Puppe sollte es nicht bleiben, längst sind hunderte größere und kleinere Stoffpuppen in der Werkstatt entstanden und von dort in vielen Kinderzimmern eingezogen.

Die Puppe für Sohn Moritz kam zwar bei diesem nicht sonderlich gut an, alle weiteren genähten und mit Puppenkleidung ausgestatteten Exemplare schon, sonst gäbe es die Puppenwerkstatt von Andrea Rath vermutlich längst nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

