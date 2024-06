In Dießen beschädigt ein Unbekannter mit seinem Auto den Fußballplatz-Rasen

Fußballbegeistert scheint ein Unbekannter nicht zu sein, der auf dem Fußballplatz in Dießen mit seinem Auto ziemlichen Schaden anrichtet.

Wer kann Hinweise geben auf die Person, die in der Zeit von Samstagabend (15. Juni) bis Sonntagmorgen (16. Juni) den Fußballplatz-Rasen an der Probt-Herkulan-Karg-Straße in Dießen ziemlich beschädigt hat?

Unbekannter driftet mit seinem Auto auf dem Fußballplatz

Wie die Polizei in Dießen mitteilt, weisen die zahlreichen Reifenspuren auf dem Sportplatz darauf hin, dass ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Gefährt auf dem Rasen gedriftet ist. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

