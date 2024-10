In Dießen bleibt das Feuerwerk an Silvester auch am Ammersee erlaubt

Soll es auch in Dießen verboten werden, in der Neujahrsnacht Raketen und Böller in den Seeanlagen abzuschießen, so wie es bereits in Schondorf und Utting der Fall ist? Mit diesem Thema hat sich der Gemeinderat jetzt befasst, nachdem bei der Bürgerversammlung im Juni ein Antrag eine Mehrheit gefunden hatte, der genau ein solches Verbot zum Ziel hatte. Ein Verbot wurde jedoch abgelehnt, stattdessen will der Markt Dießen eine „Empfehlung“ geben, auf das Abfeuern von Knallern und Raketen am Seeufer zu verzichten.

Drei Gründe für eine böllerfreie Zone in den Seeanlagen und am Sportplatz hatte die Antragstellerin bei der Bürgerversammlung ins Feld geführt: Der Lärm erschrecke die auf dem Ammersee überwinternden Zugvögel und bringe diese in Lebensgefahr, die Raketen brächten Giftstoffe in den See ein, außerdem entstehe eine Brandgefahr für die Fischerhütten am Seeufer.

Die Verwaltung lehnt ein Böllerverbot in den Seeanlagen ab

Daraufhin unterzog die Verwaltung das Thema einer genaueren rechtlichen Betrachtung. Laut der Sprengstoffverordnung könnten Böller und Raketen in der Neujahrsnacht nur im Einzelfall in der Nähe besonders brandempfindlicher Objekte verhängt werden. Konkret also in den nördlichen Seeanlagen, in denen sich die Fischerhütten befinden, nicht jedoch in den Boxler-Anlagen südlich des Mühlbachs. Und das Sportgelände befände sich nicht im Eigentum der Marktgemeinde, sondern des Freistaats und des MTV Dießen, dort müsste zum Beispiel der Sportverein ein solches Verbot in die Hausordnung aufnehmen. Im Übrigen müsste ein solches Verbot auch überwacht und Verstöße dagegen geahndet werden. Das, so hieß es in der Gemeinderatssitzung, dürfte speziell zum Jahreswechsel kaum machbar sein. Fazit: „Die Verwaltung befürwortet den Erlass einer entsprechenden, ohnehin räumlich nur sehr begrenzt möglichen Anordnung nicht.“

Dieser Position schloss sich auch der Gemeinderat an, wenngleich die Untere Naturschutzbehörde die Verbotsinitiative befürwortet hatte. Die Seeanlagen und das Sportgelände befänden sich unmittelbar an einem der bedeutendsten Rast- und Brutgebiete für Vögel, hieß es dazu von der Fachbehörde.

Michael Lutzeier spricht von „Doppelmoral“

Aber nicht nur Michael Lutzeier (Die Partei) lehnte ein Verbot ab. Er regte stattdessen an, dass die Verwaltung die Empfehlung geben sollte, auf Knallerei und Feuerwerk in den Seeanlagen zu verzichten. Ein Verbot, so seine Ansicht, wäre aber kontraproduktiv. Da würden manche „erst recht“ ein Feuerwerk zünden. Außerdem wäre es eine „Doppelmoral“ an Silvester das Feuerwerk zu verbieten, während sonst in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet das ganze Jahr Partys gefeiert werden und Musik gespielt werde. Dass sich Haustiere ängstigten, sei für ihn kein Argument: „Ich habe auch eine Katze, die sich unters Bett verzieht, aber wegen der Nachbarn, die Raketen zünden, und nicht wegen des Feuerwerks in den Seeanlagen.“

Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) erinnerte daran, dass im Haushalt 5000 Euro für eine Lasershow eingestellt seien. Würde man eine solche in der Mühlstraße und am Untermüllerplatz veranstalten, so seine Erwartung, würde man viele Leute von den Seeanlagen wegziehen.