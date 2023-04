In Dießen brechen Unbekannte einen Spielzeugautomaten auf

In Dießen machen sich Unbekannte an einem Spielzeugautomaten zu schaffen. Der Sachschaden, der dabei entsteht, ist deutlich höher als die Beute.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich zwischen 0.30 und 3 Uhr auf dem Sportgelände an der Jahnstraße in Dießen einen Spielzeugautomaten aufgebrochen, der vor der dortigen Vereinsgaststätte angebracht war.

Die Täter rissen den Automaten aus seiner Halterung, trugen ihn auf den Sportplatz und leerten dort das Spielzeug (bunte Kugeln mit Kleinstspielzeug) aus, meldet die Polizei. Teile des Automaten wurden in der Nähe des Sportplatzes gefunden. Mitgenommen haben die Täter die Geldkassette aus dem Automaten, in der sich etwa 50 Euro befunden haben dürften. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 350 Euro.

Die Polizeiinspektion Dießen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtigtes beobachtet haben, sich unter Telefon 08807/92110 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch