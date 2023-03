In Dießen entstehen die Kostüme für die Schondorfer Bühne

Christel Gebhardt ist Gewandmeisterin und kleidet die Darsteller der Theaterbühne Schondorf ein. Der Ammersee Kurier hat sie in ihrem Dießener Atelier besucht.

Wenn Christel Gebhardt über ihren Beruf spricht, gerät sie ins Schwärmen, so sehr liebt sie, was sie seit rund 40 Jahren tut. Christel Gebhardt, die seit 1999 in Dießen lebt, hat in Hamburg eine zweijährige Ausbildung zur Gewandmeisterin absolviert und war von 1987 bis 1994 am Staatstheater am Gärtnerplatz engagiert. Derzeit kümmert sie sich um die Kostüme für die Schondorfer Laientheater-Truppe, die mit dem Stück "Der unerwartete Gast" in den nächsten Wochen im Landkreis Landsberg zu sehen sein wird.

Nachdem Gebhardt das Gärtnerplatz-Theater verlassen hatte, arbeitete sie unter anderem freiberuflich am Schauspielhaus Hamburg, an der Pasinger Fabrik sowie bei den Theatergastspielen Kempf. Als Kostümbildnerin war sie von 2016 bis 2022 bei der Uttinger Seebühne dabei, die Jakobsbühne in Schondorf begleitet sie seit rund 20 Jahren. "Mein erstes Stück dort war "Zeuge der Anklage", erinnert sie sich und bei den Orff-Festspielen in Andechs war sie ebenfalls als Kostümbildnerin dabei. Bei Opern wie „Die Schöne Helena“, „La Cenerentola“ oder "Der große Gatsby" war sie als Gewandmeisterin verantwortlich.

Auch für die Uttinger Seebühne hat sie Kostüme gefertigt

Beim Besuch unserer Redaktion in ihrem Atelier in Dießen sitzt Christel Gebhardt gerade über einem beige-grünen Poloshirt, das Landsbergs Landrat Thomas Eichinger in den nächsten Tagen und Wochen auf der Bühne tragen wird. Denn sie ist mit der Ausstattung der Schauspielerinnen und Schauspieler für das aktuelle Stück "Der unerwartete Gast" betraut.

Auch Landrat Thomas Eichinger alias Michael Starkwedder wird von Christl Gebhardt passend eingekleidet. Foto: Thorsten Jordan

Auf den großen Schneidertisch, auf dem neben dem Drehbuch zu "Der unerwartete Gast" auch Kostümskizzen für "Orpheus" liegen, fällt Sonnenlicht. Stoffproben gesellen sich dazu und im Hintergrund präsentieren sich Kostüme im Miniaturformat. "Das sind Entwürfe in halber 38er-Konfektionsgröße" erklärt sie. "Das hat den Vorteil, dass man nicht so viel Stoff verarbeiten muss."

Schondorfer Bühne: Mehr als ein Griff in die Klamottenkiste

Ihre große Liebe gehört dem Laientheater, erzählt Christel Gebhardt. Und die Krimibühne in Schondorf gehöre definitiv zu ihren Favoriten. In diesem Jahr kann sich die 61-jährige Gewandmeisterin so richtig im Kostümfundus, der sich in Achselschwang befindet, austoben. Denn das Stück von Agatha Christie spielt in den 1950er Jahren "und aus dieser Zeit habe ich sehr viele Klamotten im Schrank", sagt Gebhardt.

Lesen Sie dazu auch

Dabei ist es aber mit dem Griff in die "Klamottenkiste" nicht getan. Eine der großen Herausforderungen im aktuellen Stück sei schneller Kostümwechsel. Das heißt, vorhandene Kleidungsstücke müssen so umgearbeitet werden, dass sie von den Schauspielern quasi mit einer Hand und in Sekundenschnelle gewechselt werden können. Und dann versuche sie, jedem Darsteller und jeder Darstellerin ihr Kostüm so auf den Leib zu schneidern, dass die jeweilige Rolle unterstrichen werde. Dieses Verwirrspiel, das die Stücke von Agatha Christie auszeichne, gelte es, mit Kostümen zu unterstützen. "Bei Laura Warwick zum Beispiel habe ich versucht, mit dem Kostüm die Zwiespältigkeit ihrer Person zu zeigen und ihre Androgynie."

Inspiriert von Elon Musks Mutter

Auch sei es wichtig, sich im Farbenspiel der Kostüme an die sich verändernden Rollen im Laufe des Stückes anzupassen und dann muss auch noch das Bühnenbild in seiner Gestaltung berücksichtigt werden. Keine leichte Aufgabe, aber als erfahrene Gewandmeisterin fällt Christel Gebhardt immer etwas ein. Manchmal kommt die Inspiration von einer Stelle, die so gar nichts mit ihr oder der Krimibühne zu tun hat. "Ich habe zufällig einen Beitrag über Elon Musk gelesen, in dem auch seine Mutter zu sehen war. Sie trug ein Kleid, das perfekt gewesen wäre für die Rolle der alten Mrs. Warwick. Darauf hin habe ich gleich nachgeschaut, ob es in den 1950er Jahren Hängekleider gab."

Lange bevor das erste Kleidungsstück aus dem Fundus geholt oder - wenn nichts Passendes vorhanden ist - auch bestellt oder aus einem anderen Fundus ausgeliehen wird, hat Christel Gebhardt das Drehbuch rauf und runter gelesen. "Ich mache mir viele Notizen und bespreche meine Ideen mit Alex und Alexa Dorow. Erst dann werden so nach und nach die Kleidungsstücke zusammengestellt und, wenn nötig, auf den jeweiligen Darsteller oder die Darstellerin zugeschnitten. Spätestens hier kommt Gebhardt zugute, dass sie vor ihrer Ausbildung zur Gewandmeisterin eine Schneiderlehre absolvierte.