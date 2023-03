In Dießen fließt Heizöl in den Mühlbach

Nach einem Defekt an einem Tank wird Heizöl in den Dießener Mühlbach gepumpt. Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung.

Am Samstagabend ist von einem Anwesen in der Fritz-Winter-Straße in Dießen Heizöl in den Mühlbach gelangt. Dazu berichtet die Polizei, dass über einen defekten Anschluss am Heizöltank im Keller eines Hauses Heizöl in ein Abpumpschacht/Pumpensumpf für Wasser gelaufen war, der sich ebenfalls im Heizungsraum befindet und in dem eine Pumpe für Wasser installiert war.

Diese Pumpe schaltete sich automatisch ein und pumpte das Heizöl über das Abwasserrohr in den Mühlbach. Nach ersten Schätzungen gelangten fünf bis zehn Liter Heizöl in den Bach. Die Feuerwehr St. Georgen brachte im Bach Ölsperren an, der Ölausfluss im Keller wurde ebenfalls gestoppt. Am Montag war das Wasserwirtschaftsamt vor Ort, um Proben zu entnehmen. Es werden Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung geführt. (AZ)

