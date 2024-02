Plus Plaudern bei Kaffee und Kuchen, sich austauschen und Freundschaften knüpfen – das können Seniorinnen und Senioren in Dießen einmal im Monat beim neuen Seniorencafé-Treffen.

In Dießen gibt es ein neues Seniorenangebot: einmal im Monat können sich künftig ältere Menschen zum lockeren Austausch beim Seniorencafe treffen. Initiiert hat dies Claudia Voltz, deren Mutter erst vor kurzer Zeit wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt ist. "Ich halte es für wichtig, dass ältere Menschen nicht nur im familiären Umfeld Kontakte haben, sondern auch neue Bekanntschaften oder Freundschaften schließen können", erläutert Voltz ihre Intention.

"Wir möchten eine Plattform schaffen, auf der sich Seniorinnen und Senioren der Gemeinde austauschen können. Das Seniorencafé-Treffen soll eine Möglichkeit der Begegnung werden, bei der neue Freundschaften entstehen und bestehende vertieft werden können. Es können auch einmal kurze Vorträge gehalten werden wie beispielsweise über besondere Urlaubserlebnisse oder zu seniorenrelevanten Themen.“