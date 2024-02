In Dießen gibt es erst einmal keinen Maibaum mehr

Vergangenes Jahr wurde der Dießener Maibaum aus Sicherheitsgründen gekürzt, jetzt ist nur noch ein Stumpf übrig. Bis ein neuer Baum aufgestellt wird, dauert es noch.

Nur noch ein weiß-blauer Stumpf steht seit Samstag an der Straßengabelung von Mühlstraße und Fischerei in Dießen. Am Vormittag wurde der Maibaum umgelegt und in Stücke geschnitten. Die maibaumlose Zeit in Dießen wird voraussichtlich am 1. Mai 2025 enden, wenn der Heimat- und Trachtenverein einen neuen Baum aufstellt. Das wird auch per Schild am Stumpf des alten Maibaums mitgeteilt, sagt Vorstand Andreas Huber. Bereits im vergangenen Jahr war der Baum aus Sicherheitsgründen um einige Meter gekürzt worden, um ihn noch ein weiteres Jahr stehen lassen zu können. Eine erneute Verlängerung hätte ein neuerliches Gutachten erfordert. Aus den Maibaumstücken sollen Sitzbänke geschreinert werden. (ger)

Lesen Sie dazu auch