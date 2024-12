In Dießen gibt es künftig zwei getrennte Altpapier-Abfuhrbezirke

Aufgrund steigender Tonnenzahlen und um die Abfuhren der Mülltonnen zu optimieren, werden ab dem Jahr 2025 in einigen Gemeinden die Abfuhrtouren und damit auch der Leerungstag geändert. Wie das Landratsamt Landsberg mitteilt, wird der Markt Dießen ab 2025 bei der Papiertonnenleerung in zwei Abfuhrbezirke aufgeteilt. Daher gibt es in Teilen von Dießen ebenfalls einen neuen Abfuhrtag. Zu welchem Abfuhrbezirk welche Straße gehört, kann laut Pressemitteilung dem Abfuhrkalender 2025 entnommen werden. Eine Neuerung gibt es auch in Dießen-Hübschenried, dort werden die Gelben Tonnen ab dem nächsten Jahr immer an einem Donnerstag geleert.

Alle Informationen stehen auch im Abfuhrkalender, der an alle Haushalte geschickt wird

„Mit der LL Abfall App der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises haben Sie immer alle Termine für Ihren Standort im Griff. Sie können sich vorab an die Termine erinnern lassen und erhalten eine Nachricht, wenn es Verzögerungen bei der Leerung gibt“, informiert das Landratsamt weiter. Auch auf der Internetseite www.abfallberatung-landsberg.de finden sich die Leerungstermine. Zusätzlich erhält jeder Haushalt den Abfuhrkalender mit allen Leerungsterminen und weiteren Informationen der Kommunalen Abfallwirtschaft.

Auch bei den Sperrmüllkarten gibt es Neuigkeiten. So wird die Sperrmüllkarte 2025 dieses Mal gemeinsamt mit dem Jahresgebührenbescheid erst im Januar 2025 an alle Grundstückseigentümer versandt. Diese Umstellung spart Kosten und reduziert den Verwaltungsaufwand in der Kommunalen Abfallwirtschaft. Weitere Infos zur Sperrmüllabholung finden sich ebenfalls auf der Internetseite www.abfallberatung-landsberg.de. (AZ)