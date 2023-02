In Dießen kann man jetzt Ammerseeliebe kaufen

Eine Bühne für die Mode: Das Label Ammerseeliebe eröffnet in der Dießener Mühlstraße einen eigenen Shop.

Wer den Ammersee liebt, kann diese Leidenschaft seit geraumer Zeit auch durch seine Kleidung zum Ausdruck bringen. Von der Ammerseeliebe des Trägers oder der Trägerin künden unter anderem T-Shirts oder Caps, erhältlich in Dießen. Das Label, das mit vollständigem Namen "Ammerseeliebe powered by LA13" heißt, wurde im Sommer 2021 von Simone und Jan Dicks gegründet. Bisher verkauften sie die Produkte für Damen, Herren und Kinder in ihrem 2013 eröffneten Geschäft LA 13 in der Prinz-Ludwig-Straße. Vor rund zwei Wochen bekam das Label durch einen eigenen Shop in der Mühlstraße einen neuen Rahmen und damit die Möglichkeit zum Soloauftritt. Denn: "Ammerseeliebe sollte eine eigene Bühne bekommen", wie Dicks sagt.

Die Anfang Februar eröffnete Bühne umfasst 56 Quadratmeter und verfüge über eine ideale Lage, sagt der Betreiber. Die Zielgruppe seien hauptsächlich Einheimische – wenngleich über den Online-Shop Ware deutschlandweit versandt wird. "Wir haben Fans bis Köln, Leipzig und Bremen", sagt Jan Dicks. Ergänzt wird das Angebot durch Geschenkartikel und Wohnaccessoires.

Heimatverbundenheit wird sichtbar getragen

Mit ihrer regionalen Modelinie haben Simone und Jan Dicks ein Label für aktive Menschen auf den Markt gebracht, die ihre Heimatverbundenheit für andere deutlich sichtbar nach außen tragen möchten. Die Kollektion aus Hoodies, T-Shirts, Mützen und Caps wird ergänzt durch Tassen, eine eigene Postkartenkollektion und Aufkleber. Viele weitere Ideen, wie beispielsweise gelabelte Regenschirme, sind in Planung und werden demnächst auch im neuen, Anfang Februar eröffneten Laden erhältlich sein.

Die Linie sei so stark gewachsen, dass die Suche nach einer weiteren Verkaufsfläche unumgänglich war, sagt Dicks. Dabei sollte das Label unbedingt in Dießen mit seinem besonderen Flair bleiben. "So viele Läden haben geschlossen", bedauert Dicks, "wir wollen den Einzelhandel hier am Leben halten." In den beiden Geschäften trägt ein neunköpfiges Team dazu bei.

