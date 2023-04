Dießen

06:34 Uhr

In Dießen rollen an Ostern bunt bemalte Eier über lange Holzleisten

Am Ostersonntag findet beim Heimat- und Trachtenverein in Dießen wieder das Ostereier-Kugeln statt.

Plus Der Heimat- und Trachtenverein Dießen lädt am Ostersonntag zum traditionellen "Oar-Kugeln" ins Vereinsheim. Das lustige Spiel gibt es seit mindestens 30 Jahren.

Von Frauke Vangierdegom

Was für eine Gaudi, die jede und jeden erwartet, der am Ostersonntag beim traditionellen "Oar-Kugeln" des Dießener Heimat- und Trachtenvereins mitmacht! Jedenfalls klingt das, was Vereinsvorstand Andreas Huber im Gespräch mit unserer Redaktion im Vorfeld berichtet, sehr vielversprechend.

Ganz genau wisse auch er nicht, wo das "Oar-Kugeln", wie es in der Region um Dießen genannt wird, ursprünglich herkommt. In Dießen aber gebe es den Brauch bestimmt schon seit 30 Jahren, erinnert er sich zurück. Andernorts spricht man auch vom "Oarscheim", verrät Andreas Huber. Auf Hochdeutsch lässt sich das Spiel mit "Eierschieben oder Eierkugeln" übersetzen. Gespielt wird es aber fast überall nach den gleichen oder zumindest ähnlichen Regeln.

