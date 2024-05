Dießen

In Dießen treffen sich Balkan und Italien zum Essen und Shoppen

Almin und Vlera Cehajic führen das Restaurant Bosna-Grill am Marktplatz in Dießen.

Plus Nur zwei Schritte voneinander entfernt sind in der Marktgemeinde Dießen der Balkan und Italien. Im Bosna Grill wird traditionell gekocht und im Fashion-Café gibt es neben italienischer Mode auch Kaffee.

Von Sarah Schöniger

Traditionelles Balkanessen genießen oder beim Shoppen einen italienischen Kaffee oder regionale Eiscreme auskosten? Nach einem halben Jahr Leerstand ist beides jetzt in den Räumlichkeiten am Marktplatz in Dießen möglich.

Am 6. April öffnete der Bosna Grill. Der Bosna Grill ist ein Familienbetrieb, erzählt Almin Cehajic, der schon kurz vor Beginn der Coronapandemie geplant hatte, in Landsberg einen Laden zu eröffnen. Daraus aber wurde nichts. Dann entdeckte sein Vater die Räumlichkeiten am Dießener Marktplatz. Jetzt hat der 20-Jährige dort den Bosna Grill eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

