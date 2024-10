In Dießen werden zwei Pedelecs und ein Fahrrad gestohlen

Mehrere Zweiräder sind am Samstag in Dießen entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, wurden zwischen 20 und 22 Uhr aus einem Carport an der Straße Beim Bootsbauer zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Dabei handelt es sich um ein grünes Cube Stereo 160 HPC SL und ein blaues Cube Stereo 140 HPC Race. Beide Räder wurden samt Schlössern gestohlen, ihr Zeitwert wird mit rund 5000 Euro angegeben. Kurz darauf - zwischen 22 und 23.45 Uhr - wurde in der Mühlstraße ein Fahrrad entwendet. Laut Polizei handelt es sich um ein grün-/silberfarbenes Trekkingrad der Marke Centurion Cross Shox im Wert von rund 200 Euro. Das Rad war mit einem Kabelschloss am Fahrradständer gesichert. Hinweise zu den Diebstählen erbittet die Dießener Polizei unter der Rufnummer 08807/92110. (AZ)

