In Dießen wird ein Auto angefahren, der Verursacher macht sich aus dem Staub

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fährt ein Unbekannter einfach weiter, nachdem er in Dießen ein geparktes Auto beschädigt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, 5. April, parkte ein 18-Jähriger aus Dießen gegen 15 Uhr mit seinem VW am Fahrbahnrand der von-Eichendorff-Straße in Dießen, gegenüber dem dort ansässigen Fitnessstudios. Als er laut Polizeibericht etwa zwei Stunden später zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass sowohl der Außenspiegel als auch der vordere linke Kotflügel seines Autos beschädigt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur

Vom Verursacher fehlte jede Spur. Daher bittet die Polizei in Dießen Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

