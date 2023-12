In Dießens Metzgergewerbe verabschiedet sich eine Institution

38 Jahre war Waltraud Böhler als Verkäuferin tätig. Jetzt ist sie von der Metzgerei Rieß in den Ruhestand verabschiedet worden.

Wie viele Leberkässemmeln sie in ihrem Leben zubereitet hat, hat Waltraud Böhler natürlich nicht gezählt. Wer aber 38 Jahre als Metzgereiverkäuferin tätig war, dürfte wohl auf einige tausend Stück kommen. Am Donnerstag war ihr letzter Arbeitstag, bevor am 1. Dezember der erste Tag als Rentnerin folgte. Aber: Ganz verloren wird Waltraud Böhler dem Lebensmittelhandwerk in Dießen nicht gehen. Wenn sie als Aushilfe benötigt wird, werde sie schon mal wieder zwischen der Fleisch- und Wurstauslage stehen, deutet sie an.

Gutes Personal ist bei Bäckern und Metzgern aber nicht erst seit Kurzem gesucht: Waltraud Böhler musste sich jedenfalls in ihrem Berufsleben nie so wirklich um ihre Arbeit sorgen. Als junge Frau hat sie zunächst in der "Alten Post" in der Prinz-Ludwig-Straße (heute Betreutes Wohnen mit Hofpfisterei und Eisdiele) bedient.

20 Jahre hat Waltraud Böhler in der Metzgerei Kaeßler gearbeitet

Als dort zugemacht wurde, las sie auf einem Plakat, dass die damalige Metzgerei Kaeßler im Nachbarhaus eine Verkäuferin suchte. 20 Jahre blieb Waltraud Böhler dort, bis sie auch dort das Ende des Betriebs erlebte, als die Kaeßlers 2006 in den Ruhestand gingen. Ein Anruf von der Seniorchefin von der Metzgerei Rieß ließ nicht lange auf sich warten: "Der Kaeßler macht zu, und Du kommst zu uns", habe ihr Bina Rieß am Telefon gesagt, erinnert sich Waltraud Böhler, wie ihr nächstes Arbeitsverhältnis zustande kam.

Sie schätze den Kundenkontakt, sagt Waltraud Böhler, deshalb sei sie gerne im Verkauf tätig. Und die Kundschaft früher beim Kaeßler und seit 17 Jahren beim Rieß schätzte Waltraud Böhler. Denn wie es in einem Fachgeschäft sein sollte, zur Ware gab es von ihr auch immer die Beratung bis hin zur Frage, wie man diese dann auch schmackhaft zubereitet.

Ausschließlich Rentnerin wird Waltraud Böhler aber nicht sein. Zur Aushilfe werde sie fürs Erste schon noch gelegentlich in die Metzgerei Rieß zurückkehren, sagt sie.

