In St. Alban erfüllt sich ein alter Wunsch der Dießener Jugend

Plus Jetzt wird aufs Tempo gedrückt: Noch heuer soll damit begonnen werden, das ehemalige Campingplatz-Gelände in St. Alban umzugestalten. Der Plan dafür ist abgesegnet.

Gut drei Jahre nach dem Kauf des ehemaligen Campingplatz-Geländes südlich des Seerestaurants in St. Alban sollen heuer noch erste sichtbare Maßnahmen zur Neugestaltung dieses Uferstreifens umgesetzt werden. Das wurde in der jüngsten Dießener Gemeinderatssitzung deutlich, als die Landschaftsplanerin Johanna Vogl ihren Planungsentwurf, der bereits im Herbst erstmals vorgestellt worden war, erneut präsentierte. Mit 15:8 Stimmen wurde die Planung befürwortet, die auch einen lang gehegten Wunsch des Jugendbeirats berücksichtigt.

Seit die ungenehmigte Camping-Nutzung nach jahrzehntelangen Bemühungen des Marktes Dießen vor einigen Jahren beendet und im April 2020 das Grundstück von der Marktgemeinde gekauft wurde, hat sich dessen Erscheinungsbild schon wesentlich verändert. Die frühere Sichtschutzhecke an der Straße wurde gerodet, die Kieswege sind inzwischen schon ziemlich von Gras überwachsen, die Natur holt sich das Gebiet allmählich zurück und an den Campingplatz erinnert fast nichts mehr.