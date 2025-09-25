Informationsabend der Klimalobby

Das Zitat des Abends kam am Mittwoch vom Uttinger Bürgermeister Florian Hoffman, der im bis auf den letzten Platz besetzten Saal des Blauen Hauses seine Position zu Windenergie erläuterte: „Windkraftanlagen kommen so oder so. Denn wir in Utting werden mindestens zwei bauen.“ Auf Einladung der Klimalobby Dießen e.V. waren Bürgerinnen und Bürger aus den Gemeinden Dießen, Utting und Finning gekommen, um sich über den Sachstand zu den Windvorranggebieten zu informieren.

Den ersten Impulsvortrag hielt Andreas Weigand von der Klimaagentur des Landkreises Klima3. Er erklärte, was Windvorranggebiete sind, wo sie sich auf Dießener Flur befinden und wie weit der Abstimmungsprozess gediehen ist. Thorsten Bausch, engagierter Bürger aus Utting, berichtete über das einstimmige Votum des Uttinger Gemeinderats für Windkraftanlagen auf Uttinger Gemeindegebiet. Und Marlene Greinwald, ehemalige Tutzinger Bürgermeisterin und jetzige Vorständin der Energiegenossenschaft Fünfseenland, erläuterte, wie Bürgerinnen und Bürger bereits vielerorts von den heimischen Ressourcen und Erträgen der erneuerbaren Energien profitieren. Bürgermeister Florian Hoffmann hielt spontan ein flammendes Plädoyer für Bürgerengagement bei Energieprojekten. Er stellte klar, dass Utting voll hinter den Windkraftanlagen stehe und bereits mit den Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen und ihnen ein Pachtangebot unterbreitet habe. Ziel: Mit möglichst vielen Uttingern gemeinsam zu handeln und von den Windkraftanlagen gemeinsam zu profitieren. Sein Appell an die Dießener war ebenso eindringlich wie klar: „Nehmen Sie das Zepter selbst in die Hand!“ Die Klimalobby Dießen setzt sich engagiert dafür ein, dass auch die Dießener Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam mit Bürgermeisterin und Gemeinderat, am Erfolg der Energiewende teilnehmen können und nicht irgendwann neidvoll zum Nachbarn blicken.

