Ins ehemalige Krempels in Dießen könnte wieder Leben einziehen

Bald könnte in das Ladengeschäft an der Prinz-Ludwig-Straße 2 wieder neues Leben einziehen: Der Gewerbeverband möchte die Räumlichkeiten bespielen.

Plus Pop-up-Stores und Kunstausstellungen – so möchte der Dießener Gewerbeverband das leer stehende Ladengeschäft in der Prinz-Ludwig-Straße nutzen.

Seit fast einem Jahr steht das Ladengeschäft an der Prinz-Ludwig-Straße 2 leer. Bald möchte der örtliche Gewerbeverband die Räumlichkeiten bespielen, das teilte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Demnach möchte der Gewerbeverband Dießen die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes, das sich unmittelbar neben dem Rathaus und im Besitz der Gemeinde befindet, anmieten. „Wir haben uns das gemeinsam mit Vertretern des Gewerbeverbands angeschaut und die kommen bald noch einmal auf die Gemeindeverwaltung zu wegen der Modalitäten“, so Perzul.

