Irmgard Hierdeis: Dießen oder Edenbichl – wo liegt das Paradies?

Plus Irmgard Hierdeis aus Dießen ist eine vor vielen Jahren "Zugezogene". In ihrem neuen Buch verarbeitet sie das kontrovers diskutierte Thema der Flüchtlingssituation.

Die wenigen Einwohner der fiktiven Marktgemeinde Edenbichl am Ammersee sind stolz auf ihr paradiesisches Stückchen Erde. Lediglich dass man diese Idylle nicht nur mit „Sau-Preißn“, sondern neuerdings auch mit aus ihrer Heimat geflüchteten Eritreern teilen muss, stößt so manchem braven Bürger auf. Vorurteile und Klischees verbreiten sich rasant quer durch den Ort, spalten selbst langjährige Freunde.

Als eines Tages ein „Exot“ schwer verletzt in einem Gebüsch aufgefunden wird, explodiert das soziale Pulverfass. Plötzlich erkennt man, wie fragil und vorurteilsbeladen dieses vermeintlich perfekte Kollektiv ist.