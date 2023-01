Ist das Buffet beim Dießener Neujahrsempfang nur Frauensache?

Plus Seit 1997 bereitet Marianne Renner mit anderen Landfrauen die Häppchen beim Dießener Neujahrsempfang zu. Dass das nur eine Arbeit für Frauen sein soll, wundert eine neue Gemeinderätin.

"Das Buffet ist eröffnet": Auf diesen Satz freuen sich die Gäste des Neujahrsempfangs im Traidtcasten in Dießen seit 1997 immer ganz besonders. Kein Wunder, denn seit 26 Jahren – die beiden Corona-Jahre ausgenommen – sorgt Marianne Renner mit ihrem Team mit wundervollen Häppchen ehrenamtlich für das leibliche Wohl der Gäste. Beim ersten Neujahrsempfang nach der Corona-Pause wurde aber nicht nur über die Qualität der belegten Brotscheiben gesprochen, sondern auch darüber, ob deren Zubereitung eine reine Frauenarbeit zu sein hat.