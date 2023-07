Nach dem Sturm werden in Dießen auch Bienen gerettet

Der Bauhof in Dießen ist auch zwei Wochen nach dem Sturm "Ronson" noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Dabei muss auch der Schutz von Tieren beachtet werden.

Viel Arbeit hat der Sturm "Ronson" dem Dießener Bauhof beschert (wir berichteten). Dabei geht es nicht nur ums Aufräumen von abgebrochenen Baumteilen und das Kontrollieren des Zustands der Bäume. Bisweilen kommen unerwartete Tätigkeiten hinzu. Bei der Kontrolle einer Esche in den Boxler-Anlagen wurde von der Hebebühne aus nicht nur ein großer Riss im Stamm entdeckt, sondern auch ein Bienennest, berichtet der Bauhof. Das erforderte besondere Vorkehrungen.

"Die Fällung wurde mittels Autokran und Hebebühne durchgeführt. Der gefällte Baum blieb dann eine Nacht am Standort in den Boxler-Anlagen liegen, damit sich die Bienen erholen und beruhigen können, schildert Bauhof-Leiter Martin Holzschuh die ungewöhnliche Fällaktion. Am nächsten Morgen verschloss der Bauhof mit Stretch-Folie die Öffnung, um den Baum aufzuarbeiten. Anschließend wurde der Stamm in den Bauhof gebracht und an einer ungenutzten Stelle stehend eingegraben, damit der Bienenstock eventuell den Winter überleben kann. Den Tipp für diese Vorgehensweise habe der Bauhof von einem Hobby-Imker aus der Verwaltung der Marktgemeinde bekommen.

Die Jägerallee wird am Freitag wegen der Aufräumarbeiten gesperrt

Inzwischen wurde Kontakt mit dem Landsberger Botaniker Dr. Andreas Fleischmann aufgenommen, der auch als Wildbienen-Experte bekannt ist. Er wolle in dieser Woche zum Bauhof kommen, um die Bienenart in der Esche zu identifizieren, hieß es.

Auf dem Bauhof-Gelände wurde der Eschenstamm mit dem Bienennest aufgestellt und eingegraben. Foto: Bauhof Dießen

Inzwischen sind laut Bauhof und dem Forstbetrieb alle unwetterbedingten Sperrungen – auch im Seeholz in Riederau – aufgehoben. Es werden aber immer noch Bäume kontrolliert und es werden Totholz und abgebrochene Äste aus den Kronen geholt. Deshalb wird am Freitag, 28. Juli, von 7 bis 15 Uhr die Jägerallee komplett gesperrt, um dort Sturmschäden aufzuarbeiten. Hierbei kann es auch noch zeitweise zu kurzfristigen Sperrungen in der Jahnstraße kommen.

Wie viel Schadholz im Zuständigkeitsbereich des Dießener Bauhofs angefallen ist, kann Holzschuh noch nicht sagen. Schätzungsweise seien bei dem Sturm rund 120 Bäume beschädigt worden, welche aber nicht alle sofort gefällt werden. Bei diesen Bäumen werde es in den nächsten Jahren einen besonderer Pflege- und Kontrollaufwand geben.

Lesen Sie dazu auch