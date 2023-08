Dießen

Jede Scheibe von Ben Folds scheint ein Charts-Garant

Plus Ben Folds, der Gründer von Ben Folds Five ist als Solist erfolgreich. Nach acht Jahren Pause gibt es eine neue Produktion: "What matters most" kommt in diesen Tagen in den Handel.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Alles beginnt mit diesem herrlichen Tastenzauber, der stark an den Sound von Joe Jackson oder Harry Connick Jr. erinnert, nachdem das Erste von fünf Ben Folds Five-Alben, die zwischen 1997 - 2012 entstanden, auf dem Markt erschien. Im Anschluss löste das Trio sich auf, der Klavier-Derwisch aus Chanel Hill, North Carolina, machte als Solist weiter, spielte seinen sehr speziellen Sound zwischen Piano Rock, Alternative, Swing Jazz, White Soul und einigem mehr an Einflüssen. „Hauptsache vital und dadurch sämtliche Emotionen zu Reaktionen veranlassen„, meint der heute 56-jährige, dessen aktuelles sechstes Einzelgänger-Werk "What matters most“ dieser Tage in den Handel gekommen ist. Die erste Produktion seit acht Jahren.

„In der Zwischenzeit habe ich viel unterschiedliches Zeug gemacht: Andere Künstler produziert, als Gastmusiker ausgeholfen, Gigs absolviert. Diese lange Zeitspanne verging, ohne dass ich dies so richtig gemerkt habe“, sinniert er. „Ich habe ein spannendes, abwechslungsreiches Dasein hinter mir.“

