Jobsharing beim Rotary Club Ammersee-Römerstraße

Der Rotary Club Ammersee-Römerstraße startet mit einem Novum ins neue Clubjahr: Erstmals in der Geschichte des Distrikts teilen sich zwei Mitglieder das Präsidentenamt – Jürgen Veith und Stefan Forstner führen den Club künftig gemeinsam. Sie lösen Christoph Amberger ab, der sein Präsidentschaftsjahr unter das Leitmotiv „Chancen durch Bildung“ gestellt hatte. Die vergangenen zwölf Monate haben Maßstäbe gesetzt – in Projekten, Spendenbereitschaft und persönlichem Einsatz. Mit über 18.000 Euro stellte der Club eine hohe Summe an Fördergeldern für Bildungsprojekte an den Grund- und Mittelschulen rund um den Ammersee zur Verfügung. Viele Mitglieder engagierten sich darüber hinaus unter anderem mit Lesepatenschaften, Matheförderung und Workshops zum Bewerbungstraining und dem Umgang mit Geld. Rückblickend auf seine Präsidentschaft ist Christoph Amberger mit den Ergebnissen zufrieden: „Was mir am wichtigsten war: Freundschaft pflegen – und Bildung fördern, wo sie am dringendsten gebraucht wird“, sagte er bei der Amtsübergabe.

Die neue Doppelspitze steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich. Stefan Forstner und Jürgen Veith sind beide Gründungsmitglieder des Clubs und privat befreundet. „Uns reizt der Gedanke, die Verantwortung zu teilen – und den gleichen Spaß zu haben“, sagt Stefan Forstner. Als gemeinsames Ziel will der ehemalige Investmentbanker die erfolgreiche Bildungsarbeit fortsetzen und zugleich den Blick stärker nach innen richten – auf die Mitglieder, ihre Interessen, Wünsche und Ideen. Auch der Jurist Jürgen Veith betont den Wert der Gemeinschaft: „Rotary ist für mich mehr als ein Netzwerk – es ist gelebte Freundschaft.“ Das neue Jahr stehe daher unter dem Motto: „Freude mit Freundinnen und Freunden“. Gleichzeitig soll das Thema Bildung weiterverfolgt werden – inhaltlich und finanziell. Dass ein neuer Präsident eigene Ziele und Leitgedanken formuliert, gehört zur Tradition in den Rotary Clubs, von denen es allein in Deutschland über 1000 gibt.

