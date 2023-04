Dießen

vor 17 Min.

Joe Bonamassa – der Blues und die Verzweiflung

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Joe Bonamassa

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Wie macht dieser Mann das nur – hat er einen 24-Stunden-Tag wie jeder Normalsterbliche auch, oder hat er in eine ominöse „Zeit-Sparkasse“ eingezahlt, um pausenlos kreativ sein zu können, radikalen Schlafverzicht inklusive? Tatsache ist, dass Joe Bonamassa, von dem hier gesprochen wird, unbeirrt regelmäßig neue Alben auf den Markt bringt, im Dauereinsatz weltweit auf Tournee zu sein scheint, stetig Kooperationen mit wechselnden musikalischen Partnern eingeht (Mitglied der Heavy-Supergroup Black Country Communion, Duette mit der Blues-Röhre Beth Hart, Zusammenarbeit mit Meister-Gitarrist Steve Morse von Deep Purple).

Jetzt also die neue Studio-Produktion unter eigener Flagge, „Tales Of Time“. Das nahezu Unwirkliche an diesem Mitschnitt vom August letzten Jahres in Colorado: Er ist richtig großartig. Zumindest für Anhänger von Musik zwischen seligem Blues und dampfendem Rock, zwischen Muddy Waters also und Led Zeppelin. Leidenschaftlich unbedingt, emotional berührend, kernig, gelegentlich wehmütig. Anachronistisch im besten Sinn des Wortes. Von Bonamassas überragenden Gitarren-Künsten ganz zu schweigen. Auf der beigelegten DVD ist der komplette Auftritt zu bestaunen. Auf dem akustischen Tonträger zehn Ausschnitte davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen