Johannes Nagel zeigt "rätselhaftes Geschirr" im Dießener Taubenturm

Plus Was haben Keramik und Kunst miteinander zu tun und wer braucht Vasen, Kelche und Schalen, die zu nichts nutze sind? Im Interview gibt der Keramiker Johannes Nagel Antworten.

Wie kommt man auf die Idee, Kunst aus etwas eigentlich Profanem wie Keramik zu gestalten?



Johannes Nagel: Aus Keramik werden nicht ausschließlich Gebrauchsgegenstände gefertigt. Unsere Vorfahren aus der Steinzeit etwa haben Puppen aus jenem Material hergestellt. Natürlich sind Tassen, Teller und Schüsseln Schwerpunkt, der aus diesem Stoff entsteht. Doch anfänglich war er da, um etwas Ästhetisches zu formen.

Was für ein Gefühl ist es, mit diesem Material zu werkeln?



Nagel: Sehr sinnlich, durch die Verwendung von Erde. Und herrlich fürs Selbstbewusstsein, weil man aus Schlichtem etwas Ungewöhnliches ans Tageslicht fördert.