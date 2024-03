Jugendbeirat Dießen hat viele Zukunftsthemen

Wichtige Themen hatte der Dießener Jugendbeirat zu besprechen. Unter anderem ging es um die Sanierung des Jugendtreffs.

Der Jugendbeirat in Dießen beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit vier Themenschwerpunkten: die anstehende Sanierung des Jugendtreffs, ein Logo für den Jugendbeirat, Projekte zur Gestaltung öffentlicher Räume in der Marktgemeinde und die Planung von Events im Sommer.

Die Küche des Dießener Jugendtreffs soll renoviert werden, da diese laut der Jugendbeiratsvorsitzenden Lea Schürer nicht mehr funktionstüchtig sei. Das aber sei erst möglich, so Jugendtreff-Leiter Simon Brieger, wenn die Wände trockengelegt sind. Diese sei schon beschlossen, über die Haushaltsreste des Vorjahres finanziert und für die wärmere Jahreszeit geplant. Das bedeutet, dass während der Arbeiten der Jugendtreff geschlossen bleibt. Vorschläge, wie die Küche eingerichtet sein soll und die Aufstellung eines Kostenvoranschlags für die Gemeinde wurden unter den Anwesenden verteilt. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Sitzung vorgestellt werden.

Simon Brieger, der Leiter des Jugendtreffs in Dießen braucht Unterstützung

Im Anschluss wurde über die Mitarbeitersituation im Jugendtreff gesprochen. Durch die hohen Besucherzahlen sei weitere Unterstützung für den Leiter dringend notwendig. Dabei wurden unterschiedliche Vorschläge vorgebracht. Unterstützung aus der Jugend könnte über Praktikantinnen und Praktikanten oder durch die Vergabe von Minijobs kommen.

Mit einer neuen Küche im Dießener Jugendtreff hat sich der Jugendbeirat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Foto: Sarah Schöniger

Zudem sei eine weitere Person, die zentral im Jugendzentrum aktiv ist, erforderlich, die nach Möglichkeit eine sozialpädagogische Ausbildung absolviert hat. Ebenso sei eine Mitarbeiterin als Ansprechpartnerin für die weiblichen Besucher sinnvoll. Auch der Vertrag mit dem Streetworker Alexander Sauter muss nach Schürers Ansicht überarbeitet werden, da dieser durch aktuelle Regelungen keine Zugangserlaubnis zum Jugendtreff besitze. Diese Vorschläge sollen an die Gemeinde herangetragen werden.

Um die Repräsentation des Jugendbeirats zu fördern, soll ein Logo designt werden, das für Sticker, Plakate oder auch Kleidung verwendet werden kann. Carlo Fesser schlug zur Motivfindung einen Wettbewerb vor. Jugendliche im Jugendtreff sollen die Möglichkeit bekommen, Ideen im Jugendtreff umzusetzen und einreichen zu können. Der Gewinner solle als Preis ein T-Shirt mit entsprechendem Logo erhalten. Dem Vorschlag Schürers, die Kleidung solle bestenfalls nachhaltig, aus Baumwolle und in Dießen bedruckt werden, stimmten die Mitglieder zu.

Die Unterführung in den Dießener Seeanlagen soll bemalt werden

Bei der Gestaltung öffentlicher Räume in der Gemeinde wurden die Unterführung in den Dießener Seeanlagen sowie das Abwasser-Pumpenhaus in Riederau thematisiert. Für die Bemalung der Unterführung müsse diese noch verputzt und gestrichen werden. Im August solle dann im Rahmen des Ferienprogramms des Jugendtreffs die Bemalung beginnen.

Bei der Gestaltung öffentlicher Räume in der Gemeinde wurden die Unterführung in den Dießener Seeanlagen sowie das Abwasser-Pumpenhaus in Riederau (im Bild) thematisiert. Foto: Sarah Schöniger





Für das Projekt in Riederau würden laut Schürer aktuell die zeitlichen und personellen Ressourcen fehlen. Intern werde nach Interessenten für einen Designentwurf gesucht. Alternativ werde man mit dem Ammersee-Gymnasium in Kontakt treten, ob dort Schülerinnen und Schüler das Projekt übernehmen wollen.

In Dießen findet im August wieder ein Soccerbox-Turnier statt

Schließlich stand noch die Planung von Events im Sommer auf der Tagesordnung, die in der Sportanlage am See stattfinden sollen. Am 17. August ist, wie schon im vergangenen Jahr, ein Basketballturnier, begleitet von Konzerten aus dem Rap-Genre, geplant. Am 1. Juni soll ein Soccerbox-Turnier stattfinden für Interessierte ab 16 Jahren. Im Anschluss wären auch Konzerte, vorwiegend aus dem Punk-Genre, angedacht. Auf Anmerken einiger Beiratsmitglieder, dass so die Jüngeren leer ausgehen würden, wurde noch ein Turnier für die Altersgruppe zehn bis 15 Jahre in Planung gegeben, das vor dem Turnier der älteren Jugendlichen stattfinden soll. Für die Preise soll bis zur nächsten Sitzung nach Sponsoren gesucht werden.