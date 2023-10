Jugendbeirat in Dießen kann trotz Wahlpanne Arbeit aufnehmen

Dießens Jugend hat einen neuen Jugendbeirat gewählt. Warum dem Gremium für die kommenden zwei Jahre acht statt der gewählten neun Mitglieder angehören werden.

Ausgerechnet ein Kandidat, der sich am Freitag im Blauen Haus spontan zur Wahl bereiterklärte und auch die meisten Stimmen, nämlich 34, auf sich verbuchen konnte, ist im neuen Dießener Jugendbeirat nicht vertreten. Erst nach der Wahl stellte sich heraus, dass der Kandidat zum einen erst 14 Jahre alt ist und zum anderen nicht in Dießen wohnt. Gemäß Satzung können sich allerdings nur Jugendliche im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wählen lassen, die seit mindestens zwei Monaten in Dießen gemeldet sind. Somit gehören dem Jugendbeirat in Dießen für die kommenden zwei Jahre acht, statt neun Mitglieder an.

Rund 70 Jugendliche und junge Erwachsenen waren gekommen, um ihre Interessenvertretung für die kommenden zwei Jahre zu wählen. Drei Mitglieder des bisherigen Jugendbeirats, Lea Schürer, Carlo Fesser und Pascal Wessely stellten sich erneut zur Wahl. Außerdem hatten sich fünf weitere Jugendliche beim Leiter des Jugendtreffs, Simon Brieger, gemeldet, die sich im neuen Gremium ebenfalls engagieren möchten.

„Es geht heute um Euch, und darum, wer Euch die nächsten zwei Jahre vertritt. Schön dass ihr so zahlreich gekommen seid“, betonte Bürgermeisterin Sandra Perzul zur Begrüßung. Sie freue sich ganz besonders, dass sich drei Mitglieder des amtierenden Jugendbeirats erneut zur Wahl stellen und so ihre Erfahrungen an die Neuen weitergeben können. Der Jugendbeirat, so Perzul, sei ein wichtiges Bindeglied und zugleich ein Sprachrohr zwischen Jugend und Gemeinde.

Lea Schürer will nicht mehr in der ersten Reihe stehen

Lea Schürer, die Vorsitzende des bisherigen Jugendbeirats, und ihre Stellvertreterin Ina Verhülsdonk, ließen die vergangenen zwei Jahre ihrer Amtszeit kurz Revue passieren: Der Jugendbeirat arbeitete bei der Erweiterung des Skateplatzes mit, veranstaltete und organisierte unter anderem einen Skatecontest, ein Basketballturiner, Konzerte und Vorträge, Partys, eine Kunstaktion zur Verschönerung des Wasserhäuschens am See und setzte sich für die Schaffung eines Grillplatzes ein, der bald in St. Alban realisiert werden soll. Sie selbst wolle weitere zwei Jahre dabeibleiben, allerdings nicht mehr in der ersten Reihe, so Schürer. Aber sie wolle zumindest noch einige Projekte anzuschieben. Zum Beispiel – bei geeignetem Wetter – eine Eisdisco, die Verschönerung des zweiten Wasserhäuschens, weitere Konzerte und die optische Ausgestaltung der Bahnunterführung zur Seeanlage. „Dafür haben wir unglaublich gute Künstler“, freute sich die Studentin.

Mit Schokolade und herzlichen Worten bedankte sich Jugendreferent Frank Fastl beim bisherigen Jugendbeirat: „Ihr habt dieses Gremium nach 15-jährigem Dornröschenschlaf vor zwei Jahren wieder zurück ins Leben geholt“, betonte er. „Ihr habt ein Standing für den Jugendbeirat erarbeitet, von dem nun alle Jugendlichen in Dießen profitieren“.

Begeistert von der Mitarbeit im Jugendbeirat zeigte sich Carlo Fesser (19), der sich erneut aufstellen ließ: „Es macht viel Spaß, die Gemeinde aktiv mitzugestalten“, betonte er. Sein Top-Thema für die kommenden beiden Jahre sei es, weiterhin nach Räumlichkeiten Ausschau zu halten, in denen junge Menschen ihre Ideen und Projekte umsetzen können.

Lilly Loh, die sich ebenfalls zur Wahl stellte, absolviert gerade eine Ausbildung zur Erzieherin. Sie habe zwar, sollte sie gewählt werden, noch keine konkreten Themen im Auge, so die 18-Jährige, „aber ich möchte Euch entgegenkommen und dabei mithelfen, Eure Ideen umzusetzen“, versprach sie ihren Altersgenossen.

Zwölf Jugendliche haben zusammen mit Georg Haslauer vom Bauhof und dem Streetworker Alexander Sauter den Aussichtsturm im Ammermoos südlich von Dießen gesäubert. Bürgermeisterin Sandra Perzul brachte Pizza zur Stärkung vorbei. Foto: Markt Dießen

Die Kandidaten Maximilian Roscher (16) und Killian Sattler (17) hatten jüngst bei der Instandsetzung des Naturbeobachtungsturmes mitgeholfen, der durch Vandalismus verunstaltet war, und möchten sich nun weiter in der Jugendarbeit engagieren. Weitere Mitstreiter sind Marcel Siebert, Lev Voigtländer und der Maschinenbautechniker Pascal Wessely (23): „Wir hatten die letzten zwei Jahre viel Spaß. Deswegen werde ich weitermachen“.

Während die Stimmen ausgezählt wurden, nützte Matthias Peischer, der neue kommunale Jugendpfleger in Landsberg, die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. In seine Zuständigkeit, so Peischer, gehöre die Arbeit der Jugendreferenten und Jugendbeiräte. Dießen sei diesbezüglich ein positives Beispiel. Weitere Jugendbeiratsgremien gebe es im Landkreis nur noch in Kaufering und Landsberg. „Und wie man hier sieht, ist Beteiligung möglich“, freute sich Peischer. „Und wenn es mal irgendwo hackt, zwischen Jugendbeirat und Gemeinde, kann ich für Euch gerne ein Ansprechpartner sein“, betonte er. Als Rat gab er den Jugendlichen mit auf den Weg: „Bleibt hartnäckig, Eure Stimme ist wichtig, damit Dießen so wird, wie es Euch gefällt.“

Die Arbeit im Jugendbeirat in Dießen macht viel Spaß

Bereits in der kommenden Woche möchte sich der Jugendbeirat, bestehend aus Carlo Fesser, Lilly Loh, Maximilian Roscher, Killian Sattler, Marcel Siebert, Lea Schürer, Lev Voigländer und Pascal Wessely im Jugendtreff zur konstituierenden Sitzung versammeln. Dann soll unter anderem festgelegt werden, wer in der nächsten Amtsperiode bis Herbst 2025 den Vorsitz des Gremiums übernehmen wird und welche Projekte Priorität haben werden.