Jugendliche feuern Feuerlöscher in Dießener Tiefgarage ab

Mehrere Jugendliche randalieren in einer Dießener Tiefgarage. Sie feuern zwei Pulverlöscher ab. Etwa zehn Autos werden mit Pulver überzogen.

Mehrere Jugendliche haben am Donnerstag (8. September) in der Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 15 Uhr zwei Pulverfeuerlöscher versprüht. Der dortige Hausmeister hörte in der Tiefgarage lärmende Jugendliche. Als er dort nach dem Rechten schauen wollte, stellte er fest, dass rund zehn Autos und Teile der Tiefgarage mit Löschpulver überzogen waren. Er sah noch mehrere Jugendliche weglaufen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0. (AZ)

