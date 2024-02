Jugendliche nehmen Warnbake von Baustelle mit

In Dießen sieht ein Mann, wie drei Jugendliche nachts eine Warnbake von einer Baustelle entwenden und mit ihr weglaufen. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen.

Jugendliche haben in Dießen eine Warnbake gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verständigte am Sonntagmorgen um 1.20 Uhr ein Mann die Polizei darüber. Er habe gesehen, wie drei Jugendliche eine Warnbake von einer Baustelle in der Herrenstraße, Ecke Johannisstraße entwendet haben. Die Jugendlichen sollen zu Fuß unterwegs gewesen sein.

Eine anschließende Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Weder die Jugendlichen, noch die Warnbake konnte bislang festgestellt werden. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten sich an die Polizei Dießen (08807/92110) zu wenden. (AZ)