Jugendwoche beim Dießener Segelclub

Zu Beginn Sommerferien lädt der Diessner-Segel-Club traditionell zur Jugendwoche. In diesem Jahr folgten insgesamt 34 Kinder aus Dießen und Umgebung, im Alter zwischen fünf und 13 Jahren, dieser Einladung. Eingeteilt in vier verschiedene Leistungsgruppen der Bootsklasse „Optimist“, wurden die Kinder von einem erfahrenen Trainerteam betreut.

Jeder Tag begann mit einer Frühsporteinheit, um möglichst fit in das Training zu starten. So wurde fleißig durch die Seeanlagen gejoggt, durch das Bojenfeld geschwommen und sogar Yoga auf dem Steg gemacht. Neben dem Erlernen der wichtigsten Segelkenntnisse und Regattataktiken sorgten weitere Höhepunkte wie eine Seeüberquerung, gemeinsame Spiele oder die Eltern- und Trainerregatta für viel Spaß und gute Laune.

Abschlussregatta auf dem Ammersee mit 19 Optimisten

Dieses Ereignis zaubert jedes Jahr wieder das ein oder andere Lachen in die Kindergesichter, wenn sich Eltern und Trainer in die kleinen Einmannboote zwängen. Die ganze Jugendwoche konnte bei unterschiedlichstem Wetter trainiert werden, sodass auch die Anfänger am Ende erste Manöver fahren konnten. Am letzten Tag fand die obligatorische Abschlussregatta statt. Insgesamt gingen 19 Optimisten an den Start. Im Anschluss wurden diese tollen Tage mit einer gemeinsamen Siegerehrung und dem „Wassern“ der Trainer und Kinder beendet. (AZ)