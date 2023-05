Junge Turner des ASV Dießen halten die Motivation hoch

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf: Die C-Jugend des Ammersee Sportvereins misst sich mit rund 80 weiteren Turnern des Turngaus Amper-Würm.

Die jungen Turner des Ammersee-Sportvereins hatten in ihren Samstagvormittag-Trainings fleißig die Pflichtübungen des Deutschen Turnerbundes geübt, ihr Können quasi in einer Generalprobe bei den Vereinsmeisterschaften der ASV-Turner getestet und präsentiert, und waren dann fit und bereit, ihren ersten Wettkampf im Turngau Amper-Würm zu turnen: eine Mannschaft in der Jugend C, und eine in der Jugend E.

Vor einigen Tagen war es dann so weit, die sechs Turner des ASV – und die rund 80 weiteren Turner aus den Vereinen im Turngau – trafen sich in Utting zum Wettkampf. Für die Jungs des ASV waren Ablauf und Umgebung ungewohnt, da drei Wettkampfklassen in den unterschiedlichen Altersklassen zeitgleich turnten. Als besonders schwierig erwies sich laut Pressemitteilung die Herausforderung, die Konzentration bis zum Ende des Wettkampfs aufrecht zu halten.

Die Konzentration der jungen Turner reichte nicht bis zum Schluss

Das klappte allerdings weniger gut, sodass die Bodenübungen zum Abschluss nicht so gelangen, wie erwartet. Spaß gemacht habe es trotzdem, auch wenn die Jungs unter den Zehn- bis Elfjährigen "nur" den siebten Platz von acht Mannschaften erturnten. "Mitmachen und Durchturnen an allen sechs olympischen Geräten sei das Ziel gewesen, und das haben sie alle gemeistert: Anton Nesselmann, Max Quitter, Moritz Seethaler, Simon Kölbl, Moritz Lecker und Johannes Hackl", freut sich Conny Schneider vom Ammersee Sportverein.

Im Nachmittagsdurchgang turnte die Mannschaft der C-Jugend krankheitsbedingt nur zu dritt. Merlin Kiesel, Anton Heinermann und Anatol Kretschmann turnten dennoch sehr motiviert ihren Wettkampf und überzeugten mindestens ihre eigenen Betreuer und Eltern. Merlin Kiesel erhielt für seinen Überschlag über den Sprungtisch gar die viertbeste Wertung der Jugend C, obwohl er immer nur im kleinen Turn- und Bewegungszentrum des ASV turnt. Auch sein zehnter Gesamtrang unter den 22 Turnern übertraf aller Erwartungen. Als Mannschaft auf dem letzten Platz zu landen, war in der kleinen Besetzung natürlich doppelt bedeutungslos.

Wohl hat allen der Wettkampf Spaß gemacht und Motivation gegeben für den nächsten Wettkampf, der bereits am 7. Mai stattfindet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch