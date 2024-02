Dießen

vor 18 Min.

Kann an der Gabelsbergerstraße in Dießen doch gebaut werden?

Weiterhin umstritten ist der Bau von fünf Wohnhäusern an der Eduard-Gabelsberger-Straße in Dießen, hauptsächlich wegen der Erschließung, der Weg dorthin ist an der schmalsten Stelle nur 3,60 Meter breit.

Plus Drei Jahre währt das Tauziehen um eine dichtere Bebauung an der Eduard-Gabelsberger-Straße in Dießen. Jetzt hat der Bauausschuss in Dießen wieder eine Entscheidung getroffen.

Von Gerald Modlinger

Seit fast drei Jahren beschäftigt Verwaltung und Bauausschuss in Dießen eine intensivere Bebauung eines rund 2900 Quadratmeter großen Komplexes zwischen der Eduard-Gabelsberger- und der Tiefenbachstraße, ebenso zahlreiche Nachbarn. Diese wiederum blicken argwöhnisch vor allem auf die Frage, wie eine solche Baustelle eigentlich angefahren werden kann. Jetzt hat das Gremium eine für den weiteren Fortgang der Sache wichtige Entscheidung getroffen.

Mit 6:3 Stimmen erteilte der Bauausschuss das Einvernehmen zur vorliegenden Bauvoranfrage, die die Errichtung von fünf Einfamilienhäusern vorsieht. Das ist deutlich maßvoller als das, was 2021 geplant war, nämlich zwei Mehrfamilienhäuser und vier Einfamilienhäuser mit insgesamt 16 Wohneinheiten samt Tiefgarage. Dieses Ansinnen wies der Bauausschuss damals zurück. Außerdem wurde beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und eine Veränderungssperre zu erlassen. Der Bebauungsplan sollte nicht nur die von der Bauvoranfrage betroffenen Flächen umfassen, sondern auch weitere acht Parzellen in Richtung Tiefenbachstraße inklusive des Grundstücks, auf dem das denkmalgeschützte Gabelsberger-Haus steht. Eine wesentliche Festsetzung des Bebauungsplans sollte sein, dass lediglich eine Wohneinheit pro 500 Quadratmeter Grundstücksfläche entstehen sollte.

