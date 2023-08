Kapellentag: 25 Konzerte in sechs Stunden und an 24 Orten

Der Kapellentag am 27. August ist Vielfalt Trumpf. In der Kulturlandschaft rund um den Ammersee werden in Kirchen und Kapellen Pop-, Welt- und Volksmusik und Klassik gespielt.

25 Konzerte in sieben Stunden und 24 Orten: Das gibt es wohl nur beim Kapellentag des Festivals "Ammerseerenade", der heuer am Sonntag, 27. August, stattfindet und einen Vorgeschmack auf das fünfte Liberation-Konzert am 16. September in der Klosterkirche von St. Ottilien bietet. Am 27. August öffnen 24 kleine, oft private Kirchen und Kapellen rund um den Ammersee ihre Türen für ausgesuchte kleine Konzerte. Beim einen oder anderen Kapellenbesitzer gibt es sogar noch ein bayerisches Schmankerl oder einen selbst gebackenen Kuchen obendrauf. Pop-, Welt- und Volksmusik treffen dabei auf Klassik und das alles bei freiem Eintritt.

"Terra benedicta – Unterwegs zwischen Himmel & See" lautet das Motto beim inzwischen neunten „Tag der offenen Haus- und Hofkapellen“. Dabei ist die Kulturlandschaft, geprägt von bäuerlichem Leben und teils jahrhundertealten Kirchen und Klöstern, mit allen Sinnen zu erleben, verspricht eine Mitteilung. Allerdings: Alles auf einmal ist wohl nicht zu schaffen und deshalb gibt es vier Konzertrouten rund um den Ammersee, die mit dem Auto, zu Fuß oder am besten mit dem Fahrrad anhand der eigens ausgewiesenen Radstrecken inklusive Entfernungen absolviert werden können.

Es gibt jeweils zehn bis 100 Plätze in den Kapellen und Kirchen

Mit viel Liebe zum Detail sorgen Landwirte, Bürger und Kirchengemeinden rund um den Ammersee für Musikerlebnisse unterschiedlichster Stilrichtungen. In 24 malerisch gelegenen, vorwiegend privaten Kapellen finden kleine Konzerte, dargeboten von über 50 Musikerinnen und Musikern, statt. Der Platz ist mit etwa zehn bis 100 Plätzen zwar begrenzt, dafür ist die Musikauswahl groß: von Stuben- und Blasmusik über A-capella-Gesang und Weltmusik über Pop, Jazz und Soul bis hin zur Klassik ist von allem etwas dabei.

Exemplarisch seien der Ablauf und das Programm der Südroute genannt:

11 Uhr Kapelle Maria Einsiedel (1708) bei Dettenschwang, Schmiedstraße 34: "So prall wie das Leben... Lieder von Friedrich Hollaender bis Konstantin Wecker" gesungen von Siso Hagen (Mezzosopran) und gespielt von Gerald Süttinger (Klavier);

Lesen Sie dazu auch

12.30 Uhr Kapelle zum Auferstandenen Heiland (2012) in St. Georgen, Burgwaldstraße 11: Musik & Andacht mit Florian Wagner (Akkordeon);

13.30 Uhr Evangelisch-lutherische Friedenskirche (1750) in Dießen, Fischermartlstraße 15: Tango-Kaleidoskop - Astor Piazzolla, Gustavo Beytelmann und Alain Crepin mit dem Duo Millefleurs (Sarah Lilian Kober, Saxofon, und Nestan Heberger, Klavier);

Das Duo Millefleurs spielt im Rahmen des Kapellentags am 27. September rund um den Ammersee in der evangelischen Friedenskirche in Dießen. Foto: Ammerseerenade

14.30 Uhr Kapelle St. Johannes der Täufer (1428) in Raisting am Hofstättenweg südlich der letzten Antenne: Weisenblasen mit dem Laubensteiner Bläserduo (Erich Gawlik, Basstrompete, und Andreas Wörndl, Flügelhorn);

16 Uhr Kapelle St. Anna in Romenthal (1757) in Dießen, Romenthal 1: "Der Ton macht die Musik" mit Michael Lutzeier (Baritonsaxofon);

17 Uhr Wallfahrtskirche St. Alban in Dießen, St. Alban 6: Kleine Kirchenmotetten mit den Ensembles der Kantorei Greifenberg.

Wo der Kapellentag sonst noch stattfindet

Die Westroute führt nach Mariä Heimsuchung in Bierdorf, Mariahilf in Riederau, St. Georg in Rieden, St. Leonhard in Utting, St. Sebastian in Oberfinning und St. Franziskus in Steinebach. Die Nordroute verläuft von St. Jakob in Unterschondorf über St. Martin in Hechenwang, die Schlosskapelle in Greifenberg, St. Sebastian in Eching und die Augustinus-Kapelle in Algertshofen zur Ottilienkapelle in St. Ottilien. Die Konzerte entlang der Ostroute finden in Maria Schnee in Aidenried, der evangelischen Erlöserkirche in Herrsching, Mariä Vermählung in Rausch, St. Johann Baptist in Breitbrunn, St. Michael in Schlagenhofen und in der Dreifaltigkeitskapelle in Buch statt. (AZ)