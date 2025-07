Kicken mit Stil

In diesen Tagen dreht sich bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG alles um das Thema Fußball. Beim jährlichen VR-Bank Cup rollen die Bälle und fallen die Tore. Neben der Landkreismeisterschaft stand bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG in diesen Tagen auch ein weiteres Highlight auf dem Rasen an: Für die Damenmannschaft des MTV Dießen gab es einen kompletten Satz neuer Trainingsanzüge. Die Freude bei Team und Trainerstab war riesig.

Zur ersten Anprobe lud Renate Schäffler, Bereichsleitung Finanzplanung und Geschäftsstellenleiterin der VR-Bank Filiale in Dießen am Ammersee, ein. Sie konnte vor Ort die neuen Outfits der Damen bewundern und durfte auch direkt mit auf das erste Teamfoto im neuen Look. „Die Förderung der Region lag der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG schon immer am Herzen und ein starkes Team braucht nicht nur Tore – sondern auch Unterstützung“, meinte Frau Schäffler abschließend. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG wünscht den Damen des MTV Dießen viel Erfolg, Teamgeist und jede Menge Freude – auf und neben dem Platz.

