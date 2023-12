Kinder besuchen die Schlösser-Ausstellung von Walter Spensberger

Kurz vor Weihnachten besuchte der Waldkindergarten Dießen mit seinen Erzieherinnen die Schloss-Ausstellung von Walter Spensberger "Verriegelt und zugesperrt" im König-Anwesen in der Schützenstraße 27. Anschließend konnten sie noch in der Werkstatt einen Besuch abstatten und sehen, wie in der Schmiede am Feuer das harte Material Eisen zu einer filigranen Figur wird. Die Ausstellung ist noch bis 5. Januar von 16 bis 18 Uhr zu sehen, außer an Sonn- und Feiertagen.

Foto: Elisabeth Spensberger